Novo toboágua do Beach Park oferece experiência imersiva com música e efeitos visuais

Evento de lançamento do Tobomusik contou com a presença do DJ Alok, que montou o set de músicas da nova atração

Cerca de 22 segundos são necessários para conhecer a mais nova atração do Beach Park, o Tobomusik. Entretanto, a experiência com o brinquedo começa muito antes da entrada no tobogã. Ainda na fila da nova atração, uma playlist selecionada pelo DJ e produtor musical Alok é responsável por "animar" o tempo de espera. O DJ esteve presente na inauguração do brinquedo, neste domingo, 5, e ressaltou a sua empolgação em participar do projeto, que levou nove meses até ser concretizado.

A nova atração conta com três tobogãs, que possuem efeitos visuais bastante coloridos e músicas selecionadas por Alok. "Foi uma seleção de mais de 30 músicas, para os três tobogãs, de forma aleatória. Eu montei os trechos das músicas, que são em torno de 22 segundos para cada um, para a pessoa ter uma experiência imersiva", explica.

Alok contou que sua primeira reação ao ser convidado para o projeto foi de surpresa, mas que não teve dúvidas em aceitar o convite da parceria. "Foi interessante, porque eu sempre tive a tecnologia como grande aliada na minha carreira. Vi que esse é um toboágua bem tecnológico, com música também, eu fiz uma playlist que eu ficava pensando, 'cara, se eu fosse descer, como eu queria que fosse essa experiência?", destaca o músico.

Uma apresentação de Alok marcou a inauguração oficial do brinquedo que contou com a aprovação de visitantes e vários artistas e celebridades convidadas. Para o ex-BBB João Luiz, o brinquedo é, de fato, bastante inovador.

"Muito legal. Quando você chega na parte que tem música parece que tá de noite, em uma balada de verdade, são muitas coisas acontecendo, é muito diferente", destaca.

Para o turista Alysson Cleiton, 34, de Juazeiro-BA, que já frequentou o parque em outras oportunidades, descer no toboágua trouxe uma experiência diferente do que já havia experimentado em outros brinquedos do local.

"É muito bom, achei um dos melhores. Você desce e tem vários tipos de luzes, é muito diferente, nunca tinha visto um brinquedo com música dentro, super legal".

Sobre a nova atração, Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, comentou durante o evento de abertura que o parque busca oferecer o que há de mais moderno para o seu público.

"Temos sempre o DNA de criar coisas novas, sempre inovando. Fomos atrás de pesquisar a última novidade no setor e vimos esse toboágua que tinha luzes dentro. Quando vimos que tinham luzes, pensamos que, se tivesse luz, seria legal que tivesse som, que a gente faz como se fosse uma balada", explica.

O POVO também teve a oportunidade de descer em um dos três tobogãs disponíveis na nova atração. Músicas de artistas renomados internacionalmente como Justin Bieber e The Weekend, além de outros virais tornam o momento de espera na fila mais agradável. Luzes e globos espelhados também compõem o cenário colorido das escadarias que levam os visitantes até os tobogãs.

Já dentro do toboágua, a velocidade de descida é moderada. De fato, a música e o mix de cores dentro do tobogã fazem da nova atração uma experiência diferenciada dentro do parque aquático. Logo após a abertura do espaço para o público em geral, a nova atração se tornou uma das mais concorridas neste domingo, 5.

Por possuir sons e luzes, placas alertam aos interessados em conhecerem a nova atração que o brinquedo pode causar algum tipo de desconforto no caso de alguma sensibilidade. Diagnosticado recentemente com labirintite, Alok não pode vivenciar a nova atração.

"Eu não desci, exatamente porque estou em um momento de crise de labirintite, mas eu descobri essa labirintite tem 40 e poucos dias, eu não sabia que eu tinha isso. Por uma questão médica, ele sugeriu que eu não fosse. Inclusive, tem até um aviso lá", lamenta.

O novo toboágua possui 13 metros de altura e trajetos com comprimento entre 104 e 114 metros. A descida é feita por meio de um tapete, e o visitante deve estar de bruços. O uso de máscara é obrigatório em todo parque, com exceção, apenas, no momento em que se utilize alguma das atrações.

