Operação Brinquedo Edição Natal recebe doações até esta sexta-feira, 17

A Operação Brinquedo da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) promove edição de Natal para arrecadar doações de brinquedos novos para crianças em vulnerabilidade social. Interessados em contribuir podem realizar doações até esta sexta-feira, 17, na sede da SSPDS, localizada na avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza.

No último mês de outubro, a Secretaria arrecadou, por meio da Operação, 553 brinquedos novos e beneficiou crianças em situação de vulnerabilidade atendidas por instituições dos bairros Prefeito José Walter e Granja Lisboa. Desta vez, a iniciativa tem como objetivo contemplar 200 crianças da Associação Mão na Consciência, que atende famílias do bairro Joaquim Távora.

As crianças assistidas pela Associação devem receber os brinquedos nesta segunda-feira, 20. O evento ocorre a partir das 16 horas, nas quadras anexas ao Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres.

Associação Mão na Consciência

Em 23 anos de existência, a Associação Mão na Consciência realiza diversas atividades com crianças de 5 a 12 anos de idade, dentre elas o projeto de futsal Falcões da Vila. A festa de fim de ano foi realizada durante 22 anos pelo Subtenente William, que faleceu no início do ano em decorrência da Covid-19. Agora, quem está à frente da iniciativa é seu filho William Júnior.

Serviço



A entrega dos brinquedos pode ser realizada na sede da SSPDS até o dia 17 de dezembro, das 9 às 17 horas

Endereço: avenida Bezerra de Menezes, 581, São Gerardo, Fortaleza

Para mais informações, entrar em contato com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep) da SSPDS, por meio telefone (85) 3101 6569.

