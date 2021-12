PRF lança operação de segurança no trânsito durante férias, fim de ano e Carnaval

As ações da operação Rodovida 2021/2022 ocorrem desta sexta-feira, 17 até 6 de março de 2022, com blitze informativas na rodovias federais do Ceará

Na tarde desta sexta-feira,17, a partir das 14 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia no Ceará a Operação Rodovida 2021-2022. A abertura ocorrerá na Unidade Operacional da PRF em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza), no quilômetro 19 da BR-116, onde serão distribuídos panfletos virtuais de conscientização aos usuários das rodovias.

As ações da operação ocorrem do dia 17 de dezembro de 2021 a 6 de março de 2022, período no qual estão inseridos os eventos de férias escolares, festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, quando há maior incidência de acidentes automobilísticos.

O evento inaugural contará com a presença do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), Polícia Militar (PM-CE), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC), Departamento Municipal de Trânsito de Itaitinga (Demutran) e Autarquia Municipal Trânsito de Eusébio (AMT).

Nesta sexta, os órgãos de segurança distribuirão panfletos virtuais com conteúdos sobre ajustes em veículos antes de viajar, revisão do automóvel, cuidados com motocicletas, vida útil dos pneus e cinto de segurança.

Além da preocupação em garantir aos usuários das rodovias federais a segurança, o conforto e a fluidez do trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) objetiva promover a integração com outros órgãos de segurança no trânsito, para assim poder efetuar com mais abrangência a ações positivas de segurança viária.

Durante o período da operação, a PRF intensificará as ações de fiscalização, focadas principalmente para coibir as condutas de ultrapassagens irregulares, consumo de álcool, uso do celular ao volante e trânsito irregular de motocicletas.

Em paralelo às ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e instituições de segurança pública, os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Educação e da Saúde compartilharão campanhas publicitárias de conscientização em todo o Brasil.





