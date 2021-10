Operação Brinquedo: crianças da Granja Lisboa recebem doações da SSPDS

Ação realizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) proporcionou a entrega de brinquedos para 219 crianças de quatro e cinco anos de idade do Centro de Educação Infantil Professora Lireda Facó, no bairro Granja Lisboa. A segunda entrega dos brinquedos doados por profissionais e colaboradores das Forças de Segurança, aconteceu na tarde desta segunda-feira, 18.

Ao todo, foram arrecadados 553 brinquedos novos durante a campanha Operação Brinquedo, iniciativa em prol das crianças em situação de vulnerabilidade atendidas por instituições. A entrega no Centro de Educação Infantil contou os assistentes da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Gogep) da SSPDS, Bárbara Leitão, Nathalya Oliveira e Ubiratan Borges.

Na última sexta-feira, 15, a primeira entrega de brinquedos beneficiou 277 crianças, estudantes do Centro de Educação Infantil Professor Carlos Roberto Martins Rodrigues, no Residencial Cidade Jardim II, bairro Prefeito José Walter.

A Operação Brinquedo é uma iniciativa da SSPDS com o objetivo de arrecadar brinquedos novos para doar às crianças menos favorecidas assegurando ao público infantil o direito ao lazer por meio das doações.

A campanha recebeu apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp) e da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).



