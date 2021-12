Dupla é presa e polícia recupera carro e celulares roubados

Dois homens foram presos na última segunda-feira, 13, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), durante a ação, foram recuperados seis celulares, além de um carro roubado.

Os militares foram acionados para uma ocorrência de roubo a pessoa, no bairro Parque Araxá, também em Fortaleza. Os policiais do CPRaio se depararam com dois suspeitos em um carro modelo Chevrolet Onix. Segundo informações, os homens ainda tentaram fugir, mas foram rendidos.

Os suspeitos foram identificados como Ícaro da Costa Cornélio, de 20 anos, com antecedentes por posse de drogas e tráfico de drogas. Também foi detido Igor Rocha Soares da Silva, de 25 anos, com antecedentes por posse de drogas. Com os homens, os policiais militares apreenderam seis aparelhos celulares, uma quantidade de maconha, um dichavador e o carro utilizado na abordagem às vítimas. Agora, o 10º Distrito Policial vai apurar o crime de roubo a pessoa.

