Dupla é presa com armas e drogas escondidas em telhado de residência

Dois homens foram presos no último domingo, 12, durante uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no bairro Floresta, em Fortaleza. Segundo a corporação, com os capturados, foram encontradas armas e entorpecentes. O material estava escondido no telhado de uma residência.

Sobre o assunto Seas não assina TAC após denúncia de maus tratos de adolescentes; Defensoria diz que diálogo continua

Cantor Ávine Vinny, de "Coração Cachorro", é preso após ameaçar ex-mulher

Após denúncias, os agentes de segurança se dirigiram a localização informada dos suspeitos armados e com drogas. No local, os policiais militares encontraram Cleiton de Lima Conceição, de 26 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, e Anderson de Sousa Brito Filho, de 19 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao realizar buscas, os policiais encontraram material ilícito no teto do imóvel. Foram apreendidos dois revólveres calibre 38, munições, uma balança de precisão, uma quantidade de maconha e cocaína, e uma quantia em dinheiro. De acordo com a PMCE, a dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.





Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags