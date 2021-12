Quatro homens são presos em posse de pistolas e coletes balísticos em Messejana

Apontados como membros de um coletivo criminoso, os quatro suspeitos foram autuados na comunidade São Bernardo, no bairro Messejana, nessa segunda-feira, 13

Quatro homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa segunda-feira, 13, em posse de três pistolas, coletes balísticos, balaclava, além de veículos, celulares e cartões de créditos. O grupo, que é apontado como membro de um coletivo criminoso, foi autuado no bairro Messejana, em Fortaleza, por porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

A ação se deu após o recebimento de denúncias anônimas feitas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHH) da PC-CE. Foi informado que alguns homens que tinham participado de homícidios cometidos nos últimos meses na comunidade conhecida por São Bernardo, em Messejana, moravam no local.

Chegando no endereço passado, os policiais civis se depararam com homens em atitudes suspeitas, onde, possivelmente, tentavam se desfazer de alguns materiais ilícitos. No imóvel, os agentes encontraram os quatro homens, que tentaram fugir, além de três pistolas 9mm, três coletes balísticos, 43 munições de calibres variados, duas balaclavas, cinco celulares, além de um automóvel e cartões de crédito.

Os suspeitos foram identificados como Francisco José de Brito Holanda, 23, com antecedentes criminais por tráfico de drogas; Levi Duarte da Silva, 22, sem antecedentes criminais; Lucas Cardoso Queiroz, 27, que já possuí antecedentes criminais de roubo de veículo e receptação de veículos; e Robson Guilherme de Sousa Castro, 22, com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, homicídio, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Após o flagrante, o grupo e material foram conduzidos à sede do DHPP, onde os quatro homens foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa. Com o objetivo de identificar a participação deles em homicídios registrados em Messejana, as investigações continuam, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

