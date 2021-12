Homem envolvido com tráfico de drogas é preso pela Polícia Federal no Ceará

Um homem de 39 anos, envolvido com tráfico de drogas, foi preso após a Polícia Federal (PF) cumprir um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor do suspeito. A ação aconteceu nesta terça-feira, 14, na Capital cearense.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo Criminal de Salgueiro, em Pernambuco, após representação em Inquérito Policial em curso na Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte, no Ceará. O preso vai permanecer na carceragem da PF à disposição da Justiça Estadual de Pernambuco.

Cumprimento de mandados

O mandado de prisão foi cumprido na Capital cearense, enquanto o mandado de busca e apreensão foi realizado na residência do suspeito, no Recife, em Pernambuco. Ainda, não ação também foram apreendidos diversos documentos.

