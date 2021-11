Companhia dos Bombeiros retira 50 kg de lixo da Praia de Iracema

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE) realizaram na manhã desta sexta-feira, 26, uma limpeza subaquática e retiraram 50 quilos de lixo do entorno do espigão da rua João Cordeiro, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. A ação ocorreu por quase uma hora como parte da comemoração do primeiro aniversário da Companhia de Mergulho e Resgate do CMBCE, do 1º Batalhão de Busca e Salvamento.

De acordo com o major Melo, coordenador da Companhia de Mergulho e Resgate, essa é uma área que, em razão das marés, concentra uma maior quantidade de lixo. Segundo ele, muitos dos materiais retirados durante a ação, chegam ali por meio de rios e afluentes, como o riacho Pajeú, e também vêm de bueiros espalhados por toda a Capital.

O descarte incorreto faz com que o lixo seja carregado pelas águas das chuvas em direção aos bueiros, conforme explicou o major Melo. Durante ação educativa voltada para a conscientização sobre a limpeza dos oceanos, foram recolhidos materiais como: garrafas, copos e sacos plásticos, redes de pesca e pneus. Objetos que levariam mais de 400 anos para se decompor completamente.

O CMBCE realizou uma conversa com o público, onde foi alertado sobre a importância da coleta seletiva e para que seja evitado o ato de jogar lixo nas ruas. Além da atividade desta sexta-feira, a Companhia de Mergulho e Resgate participa anualmente do World Clean Up Day (Dia Mundial da Limpeza, em tradução livre). A data, comemorada no dia 19 de setembro, também busca conscientizar a população a respeito da importância da limpeza dos oceanos.



