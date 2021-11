Viva o Parque: opções de lazer em contato com meio ambiente neste domingo

Atividades do programa ocorrerão em três locais em Fortaleza: Cocó, APA do rio Maranquapinho e na Arie do Sítío Curió; em Caucaia, a programação tomará forma no Parque Estadual Botânico do Ceará

Com promoção da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a nova edição do programa Viva o Parque (VoP) inicia neste domingo, 28. A programação, inteiramente gratuita, acontece nas unidades de conservação (UCs) do Parque Estadual do Cocó, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Maranguapinho e na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Sítio Curió, em Fortaleza, e no Parque Estadual Botânico do Ceará, em Caucaia.

Neste domingo, 28, às 9h, no Cocó, além das atrações do VoP, haverá uma oficina sobre boas práticas para o manejo e conservação de abelhas sem ferrão, no recém-inaugurado meliponário do Parque, ao lado do Centro de Convivência.

No Parque Estadual do Cocó, na Floresta do Curió e na APA do Maranguapinho, as atividades acontecerão entre 8h e 12h. No Parque Estadual Botânico, de 9h às 12h. No sábado (17), o arvorismo também funciona no Cocó.

O VoP

O Projeto Viva o Parque propicia à população a oportunidade de reaproximar-se da natureza através de atividades de educação ambiental, práticas esportivas, lazer e recreação, realizadas em áreas de Unidades de Conservação Estaduais. Dentre as atividades merecem destaque:

- o circuito de arvorismo (Cocó);

- parede de escalada; oficinas de plantas;

- distribuição de mudas;

- aula de Yoga;

- aula de Tai Chi Chuan;

- aula de biodança;

- aula de zumba;

- aula de dança de salão;

- aula de aeróbica;

- SlackLine;

- recreação infantil (contação de história, brincadeiras tradicionais, circuito de Cross Kids);

- e cama elástica.



Medidas de biossegurança

O uso da máscara é obrigatório durante todo o evento. As atrações operam com capacidade reduzida para manter o distanciamento social e algumas atividades que precisam de contato – como massoterapia – ainda não estarão liberadas. Todos os locais terão fiscais, além de disponibilização de álcool em gel.



Programação

Parque Estadual do Cocó

Dia: Todos os domingos

Horário: de 7h às 12h

Endereço: Avenida Padre Antônio Tomás, S/N, Fortaleza.



Parque Estadual Botânico

Dia: Todos os domingos

Horário: de 9h às 12h

Endereço: Estrada José Aragão e Albuquerque, s/n – Itambé, Caucaia.



ARIE do Sítio Curió

Dia: Todos os domingos

Horário: de 8h às 12h

Endereço: Av. Prof. José Arthur de Carvalho, s/n, em frente a Naturágua, na Lagoa Redonda, Fortaleza-CE.



APA do Estuário do Rio Maranguapinho

Dia: Todos os domingos

Horário: de 8h às 12h

Endereço: Cruzamento das ruas Beira Rio e Monte Pascoal, no Canindezinho, próximo à EEEP Darcy Ribeiro, em Fortaleza



