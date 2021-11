Criança prende a cabeça em panela de pressão durante brincadeira

Jornal do Commercio

O caso foi registrado no interior de Pernambuco. Os bombeiros precisaram ser acionados para remover o objeto

Uma criança de 2 anos acabou com uma panela de pressão presa na cabeça durante uma brincadeira. O caso foi registrado em Garanhuns, no interior de Pernambuco, nessa segunda-feira (22). O objeto foi removido pelo Corpo de Bombeiros.



Inicialmente, os pais levaram a menina para um hospital, onde a tentativa de retirada da panela fracassou. Então, a família foi conduzida por uma ambulância do município de Lagoa do Ouro para a unidade do Corpo de Bombeiros da região.

A equipe de plantão precisou utilizar equipamentos de corte e técnicas de controle emocional para conseguir manter a criança e os pais calmos. O trabalho durou cerca de 30 minutos. “Após várias tentativas foi possível fazer a retirada do objeto. A criança foi liberada logo em seguida, sem nenhum ferimento”, informou o Corpo de Bombeiros.

