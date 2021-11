Mais de 200 policiais atuarão no Centro de Fortaleza até janeiro de 2022

Mais de 200 policiais atuarão no Centro de Fortaleza até o dia 25 e janeiro de 2022 com o objetivo de coibir ações criminosas que possam comprometer a tranquilidade e a segurança dos comerciantes e consumidores. A Operação Centro Seguro foi lançado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta sexta-feira, 26,, em cerimônia realizada na Praça do Ferreira. O reforço de agentes visa proporcionar mais segurança à população durante as compras de fim de ano.



As ações serão gerenciadas pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) e a intensificação do policiamento na área faz parte de uma das estratégias utilizadas pela segurança. A Operação contará com um reforço diário de mais de 200 agentes de segurança, integrantes da Policia Militar do Ceará (PMCE), da Policia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

As equipes atuarão nas modalidades a pé, nos cruzamentos das ruas e praças, além de ciclopatrulhamento, motopatrulhamento, patrulhamento motorizado e policiamento montado nas principais ruas e avenidas da área comercial. Eventos do Natal de Luz também receberão reforço policial.

A cerimônia contou com as participações do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, do coronel comandante-geral da PMCE, Márcio de Oliveira, além de representantes das vinculadas, outras autoridades e convidados.

Para Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), a operação, além de dar segurança aos consumidores e aos comerciantes do Centro, vai gerar emprego e aumento de vendas. "[A operação] vai tornar o Centro uma economia mais pulsante e mais interessante para o nosso Estado. Essa união entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros vem mostrar que o estado do Ceará está muito bem protegido".

"A nossa expectativa é que os índices de crimes sejam menores que o do ano passado", disse o coronel Márcio Oliveira, comandante da PMCE. "Nós estamos dobrando o efetivo de policiais que atuam Centro. Esperamos que as pessoas possam vir ao maior shopping a céu aberto do Estado em segurança e fazer suas compras com tranquilidade", completou.

Com informações da repórter Jéssika Sisnando

