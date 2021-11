Cachorro ganha novo lar após esperar tutor que morreu sair de UPA

Um cachorro que passou dias em frente a porta de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) aguardando seu tutor ganhou um novo dono. O caso aconteceu em Guarujá, litoral de São Paulo, quando um homem não identificado foi internado da unidade hospitalar e faleceu. O gesto de companheirismo de ‘Hashiko’, nome recebido pelo animalzinho em homenagem ao cachorro do filme 'Sempre ao seu lado', comoveu funcionários da unidade e moradores da região, que o alimentaram e compartilharam sua história nas redes sociais.

"O dono dele, que não sabemos por qual motivo foi passar na UPA da Rodoviária, acabou falecendo lá. E o cachorro não saiu nenhum momento de lá, desde quando ele foi internado, até quando o dono morreu. Acho que ele ficou lá mais de um mês, na esperança de que o dono iria sair", disse o superintendente de bem-estar animal do Canil Municipal de Guarujá, Júlio Cesar da Silva, de 25 anos, que resgatou o animal nesta quinta-feira, 25

Sobre o assunto Avião bimotor com três pessoas a bordo cai no mar do litoral norte de SP

Bombeiros buscam ocupantes de bimotor que caiu no mar entre SP e RJ

Marília Mendonça: vítimas do acidente de avião morreram de politraumatismo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda segundo Júlio Cesar, a tristeza ocasionada pela falta do dono estava levando o cão ao adoecimento. "Ele foi definhando cada vez mais, emagrecendo, com aquele olhar triste, porque ele sente falta do dono. Então, nos acionaram para resgatá-lo, a prefeitura mesmo pediu nosso auxílio. Aqui no canil, ele fica o tempo todo procurando alguém, que deve ser o dono dele", afirma.

A repercussão da história e o reencontro

A história de Hashiko foi compartilhada na conta oficial do canil municipal no Facebook e gerou grande repercussão. Em poucas horas, a publicação recebeu centenas de compartilhamentos e comentários. "Triste esse caso. O tutor desse cãozinho faleceu na UPA da rodoviária, e desde então, não saiu mais de lá na esperança de seu tutor voltar para casa. Hashiko é o seu novo nome e o mesmo já está castrado e esperando por um novo lar", descreveu a legenda.

De acordo com o portal NE10 Interior, o caso chamou tanta atenção que ainda nesta quinta, 25, um novo capítulo dessa história comovente se iniciou. Após ver as imagens do cachorro na internet, sua antiga tutora entrou em contato com canil para tentar recuperá-lo. Segundo ela, que não teve sua identidade revelada, o cão havia fugido de casa a cerca de dois meses. ‘Hashido’ na verdade se chama Max.

Tags