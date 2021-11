Horário ampliado: José Avelino funcionará entre 4h e 16 horas até dia 31 de dezembro

A Prefeitura de Fortaleza anunciou a ampliação, até o dia 31 de dezembro, do funcionamento dos galpões de comércio atacadista na rua José Avelino e seu entorno. O horário permitido inicia às 4 horas e vai até as 16 horas, de segunda a sábado. A medida foi assinada pelo prefeito José Sarto (PDT) e consta no Decreto nº 15.187, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) dessa segunda-feira, 22.



A decisão atende o comércio formal de doze ruas e avenidas que compõem as imediações da rua José Avelino. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), fez um estudo do estágio atual da pandemia e de possíveis problemas e emitiu parecer favorável ao decreto.



“Estamos em constante diálogo com as autoridades em saúde pública e a análise técnica aponta o mais seguro horário para o funcionamento das atividades econômicas”, destacou em nota da Prefeitura o secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira.

Renato Lima, secretário de Governo de Fortaleza, falou da importância da medida para economia local e disse também que a ampliação do horário era necessária devido às festas de fim de ano. "Houve um consenso de que a antecipação do horário de abertura dos galpões da região, momentaneamente, beneficiará o comércio local, considerando a aproximação das festas de fim de ano. Antecipando o horário das vendas nos galpões, vamos concentrar maior fluxo de compradores durante a madrugada, permitindo melhor ordenamento urbano quando o trânsito de veículos se torna mais intenso", explica.



As ruas do entorno da José Avelino contempladas com o novo Decreto são: Rua José Avelino, Rua Adolfo Caminha, Avenida Pessoa Anta, Rua Almirante Jaceguai, Avenida Dom Manuel, Rua Rufino de Alencar, Rua Afonso Vizeu, Rua Dep. João Pontes, Rua Coronel Ferraz, Rua Visconde Sabóia, Rua Floriano Peixoto, Rua Senador Alencar e Rua Senador Pompeu.











