Pelo menos 20 hectares do Cocó foram afetados pelo incêndio; veja imagens de combate ao fogo

O combate às chamas no Parque do Cocó deve prosseguir até as 12 horas desta quinta-feira, 18. O incêndio já se estende por cerca de 17 horas. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), pelo menos 20 hectares da unidade de conservação foram afetados e ainda há focos remanescentes.

"A gente acredita que até meio-dia conseguimos resolver esse problema. Estamos colocando agora guarnições de Bombeiros no interior da mata para combater mais de perto", afirma o tenente coronel Marinho, responsável pela operação no momento. "A dificuldade é o acesso na mata fechada e a grande quantidade de fumaça. Por conta de ser ainda uma mata verde, gera muita fumaça, diferente de um incêndio em locais mais secos", completa o bombeiro.

As chamas tiveram início por volta das 18 horas dessa quarta-feira, 17, e causam destruição à fauna e flora do local. A fumaça gerada pelo incêndio chega a diversos bairros da Capital, trazendo dificuldades para moradores das regiões mais próximas ao Parque. O trânsito também foi dificultado pela grande quantidade de fumaça.

