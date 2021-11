Incêndio atinge vegetação nas proximidades do Rio Cocó, em Fortaleza

As chamas, notadas por moradores, estariam se concentrando nas áreas próximas ao viaduto do Lagamar

Um incêndio atingiu a área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 17. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas guarnições da corporação já se encontram no local para conter as chamas.

Confira registros feito por moradores:

Segundo populares, o fogo teria se concentrado próximo ao viaduto do Lagamar. Equipes do Corpo de Bombeiros de Mucuripe e de Messejana já estão realizando trabalhos na área.

