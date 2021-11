Veja imagens de Fortaleza sob fumaça após incêndio no Cocó

Ruas e avenidas próximas ao Parque do Cocó e bairros da área leste da Capital amanheceram sob fumaça e com forte cheiro de queimada nesta quinta-feira, 18. O cenário é consequência do incêndio que atingiu pelo menos 20 hectares de vegetação na noite de ontem. O repórter fotográfico do O POVO Fábio Lima está no local e registrou a situação. Veja imagens.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) solicitou apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para sobrevoar a região e verificar se os focos estão espalhados ou concentrados em uma única área.

Nesta quinta-feira, seis guarnições da corporação estão no local e grande parte do trabalho é feito manualmente com o uso de abafadores e de bombas costais.

Moradores dos bairros Aerolândia, Aldeota, São João do Tauape, Guararapes, Dionísio Torres e Fátima são alguns dos que se depararam com fumaça nas ruas e até dentro de casa nesta manhã.

