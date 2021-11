Bombeiros afirmam que incêndio no Cocó tem 12 focos e pode ser criminoso

"Não estamos falando de um incêndio, mas sim de 12 incêndios. São vários focos e isso indica ser uma ação criminosa. Alguém ou algumas pessoas fizeram queimas sucessivas", explica tenente Waldomiro Loreto, do Corpo de Bombeiros. Conforme ele, o incêndio que teve início na noite dessa quarta-feira, 17, apresenta dificuldades de contenção por estar acontecendo em parte numa vegetação aquática, de difícil acesso.

Nesta quinta-feira, seis guarnições da corporação estão no local e grande parte do trabalho é feito manualmente com o uso de abafadores e de bombas costais.

Fumaça



Nesta manhã, as avenidas Raul Barbosa e Murilo Borges têm visibilidade comprometida, como relatam motoristas que trafegam pelas vias. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi demandada para organizar o fluxo lento de veículos e interditou a rotatória que fica no encontro entre as vias.