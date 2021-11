Incêndio no Cocó: avenida Raul Barbosa é interditada a partir da Câmara Municipal

Por causa do incêndio que atinge a área de vegetação no Cocó, em Fortaleza, a avenida Raul Barbosa precisou ser interditada. A interdição tem início no entorno da Câmara Municipal de Fortaleza. O fogo começou na quarta-feira, 17, por volta das 18 horas, e persiste ainda na manhã desta quinta-feira, 18. Conforme Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o incêndio tem 12 focos e pode ter sido criminoso.

Mais de 12 horas após o início das chamas, ainda há muita fumaça espalhada por diversos bairros da Capital.

