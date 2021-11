Operação policial nacional contra roubo de celulares cumpre 132 mandados de prisão no Ceará

A Polícia Civil do Ceará empregou um efetivo de 402 policiais e 120 viaturas para o cumprimento dos 132 mandados de prisão, que são resultados das investigações das respectivas delegacias do Estado

Mais de 400 policiais, em 120 viaturas, cumprem 132 mandados de prisão em operação nacional de repressão a crimes contra o patrimônio, principalmente a subtração de aparelhos celulares. Nas 27 unidades federativas, a operação Voleur, deflagrada nesta quarta-feira, 17, são mais de mil mandados de prisão em cumprimento, além de 196 de busca e apreensão.

As ações no Ceará são resultado das investigações das respectivas delegacias do Estado. A operação é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia (CONCPC).



O delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso e vice-presidente do CONCPC, Mário Dermeval Aravéchia de Resende, pontua que a operação sinaliza o esforço investigativo das polícias judiciárias estaduais na repressão aos crimes que impactam diretamente na sensação de segurança da população, como roubos e furtos. “O Conselhos dos Chefes de Polícia, por meio do Comitê Permanente de Análise e Repressão a crimes contra o patrimônio traçou essa operação com todos os estados para fazer frente a esses delitos e prestar contas sobre a repressão qualificada e resultados das investigações desenvolvidas pela Polícia Civil”, observa o delegado, que coordena a Operação Voleur.

