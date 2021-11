Amigos e ativistas homenageiam Dominy Martins, Mister Nordeste Trans

Amigos, familiares e apoiadores recepcionaram o novo Mister Nordeste Trans 2021, título do cearense Dominy Martins, em homenagem realizada nesse sábado, 13, por volta das 19 horas. A acolhida foi feita após o retorno de Dominy ao Estado, depois da participação na 1ª edição do Mister Brasil Trans. Dominy, que também é o Mister Ceará Trans 2021, levou ainda a segunda colocação no pódio nacional.

A recepção foi realizada na sede da Igreja Filhos da Luz, localizada no bairro Benfica, seguindo as medidas de segurança em relação à Covid-19. "A intenção é apoiar e mostrar que a gente tem representatividade no Ceará, no Nordeste", destaca Alan Luz, líder da Filhos da Luz e amigo de Dominy.

'Sou a referência que não tive': cearense celebra título de Mister Nordeste Trans

Mister Nordeste Trans 2021, Dominy Martins recebe homenagem nesse sábado, 13 (Foto: Divulgação)



Alan conta que ofereceu auxílio durante a preparação para o concurso e destaca a relevância do Mister na luta LGBTQIA+. "Na competição, ele era um dos candidatos com mais histórico de atuação na causa. Ele faz um trabalho com palestras, informação, acolhimento". Em entrevista ao O POVO, Dominy destacou que as conquistas no Mister Brasil Trans 2021 servem como impulso para os seus ideais.

Ele mencionou, ainda, a importância de representar o Nordeste e o desejo de concretizar medidas de políticas públicas direcionadas a pessoas trans. "No início da transição, eu não tive o auxílio de ninguém. Hoje, eu posso ser aquilo que não foram para mim", destacou Dominy.

