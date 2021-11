‘Sou a referência que não tive’: cearense celebra título de Mister Nordeste Trans

O cearense Dominy Martins retornou a Fortaleza na manhã de sexta-feira, 12, com mais um título. Após representar o Estado na 1ª edição do concurso Mister Brasil Trans, o Mister Ceará Trans 2021 foi intitulado como o Mister Nordeste Trans 2021 e conquistou a segunda colocação no pódio do concurso nacional. O evento ocorreu na última terça-feira, 9, no Teatro Santo Agostinho, em São Paulo.

“Eu me preparei achando que eu não ia conseguir chegar no top 5. Levei o segundo lugar, sem falar que também ganhei como representante a nível Nordeste. Foi muito gratificante para mim”, comemora Dominy. Ele informa que iniciou a preparação logo após vencer o concurso estadual, realizado neste ano em formato virtual. “Eu tinha uma visão totalmente diferente de concursos. Normalmente é algo competitivo, mas me surpreendi. Foi um ambiente amigável, todo mundo se ajudou e se conectou”, conta.

Dominy, que tem apenas 22 anos, decidiu participar da competição a fim de unir forças para a comunidade LGBTQIA+. "Eu sou um ser altamente político, meu corpo é político. Eu cheguei no Mister Brasil Trans para mostrar que a gente pode conquistar coisas juntos, conseguir políticas públicas para nós", defende. Entre as medidas necessárias, o empreendedor social destaca a manutenção de abrigos e a funcionalidade de ambulatórios específicos para pessoas trans. "No início da minha transição, eu não tive auxílio de ninguém. Hoje, eu posso ser aquilo que não foram para mim, eu sou a referência que eu não tive”.

Após a conquista dos títulos, Dominy recebeu o apoio de amigos, familiares e admiradores. As suas redes sociais, por exemplo, se tornaram um canal para o compartilhamento de informações. Ele pretende, em breve, realizar um mapeamento nas cidades do Nordeste para elaborar propostas de políticas públicas. "A gente só consegue as coisas mostrando que existe", afirma.



