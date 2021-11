Veja as entidades que farão parte do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da População LGBT

As entidades que farão parte do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da População LGBT de Fortaleza são: Grupo de Resistência Asa Branca, Associação de Travestis e Mulheres Transexuais do Ceará, Associação Transmasculina do Ceará, Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), Coletivo Transpassando (Uece) e OAB/CE - Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o conselho é um canal para garantir a efetivação da participação da população na criação e implementação de políticas públicas. "A fim de que demandas específicas de uma determinada população possam ser implementadas sob a anuência e contribuição de seus participantes", afirma em nota a Prefeitura de Fortaleza.

Serviço

Para mais informações, basta entrar em contato com a Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual, pelos telefones (85) 3452.2341 e 3452.2340 ou pelo e-mail [email protected]

