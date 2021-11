Frota de ônibus terá reforço de 52 veículos durante feriado

Com a abertura do comércio e a realização das provas do vestibular da Uece, o reforço pretende suprir a demanda do público

Para atender ao público da Capital, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforça a frota de veículos nesta segunda-feira, 15. Devido ao feriado do Dia da Proclamação da República do Brasil, a frota de ônibus contará com reforço de 52 veículos, que será realizado pelas equipes nos Terminais de Integração.

A medida tem como objetivo suprir a demanda do público, já que haverá funcionamento do comércio. Além disso, neste feriado ocorre a realização das provas de Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), portanto o transporte público vai operar com uma programação com base na frota adotada aos sábados.

