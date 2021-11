Vacinação antirrábica: 252.883 cães e gatos foram imunizados no dia "D" da campanha

O Dia "D" de vacinação antirrábica foi realizado no último sábado, 6, pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF). A campanha anual tem o intuito de vacinar animais domésticos contra a raiva animal, onde foram vacinados 252.883 cães e gatos no total em toda a Capital. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 10, pelo prefeito Sarto Nogueira (PDT) por meio de suas redes sociais.

Foram disponibilizados para a aplicação do imunobiológico antirrábico as 10 Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ) do município, além de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em toda a cidade. A PMF continua disponibilizando o imunizante em Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ), estendendo a campanha até o dia 3 de dezembro.

Fortaleza não registra casos da doença da raiva em humanos há 18 anos, de acordo com dados do gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos, Atualpa Soares. Cães e gatos a partir de três meses de idade podem ser imunizados, onde o animal deve estar devidamente com guia e coleira, além do uso obrigatório da focinheira em caso de cão agressivo. Gatos precisam ser conduzidos em caixas específicas a fim de evitar fugas.

Para ter acesso à vacina, é necessário que o tutor siga alguns requisitos básicos, como apresentar documento de identidade e comprovante de endereço, para que seja realizado o cadastrado e, em seguida, o atendimento. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado da rua Betel, 2890, diferente dos demais, presta atendimentos durante os fins de semana e feriados.

Endereços

Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ)

Regional I

Box de Zoonoses João Medeiros – Av. Dom Aloísio Lorscheider, 982 - Vila Velha



Regional II

Box de Zoonoses Paulo Marcelo - Rua 25 de Março, 607 - Centro

Box de Zoonoses Rigoberto Romero - Rua Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000

Box de Zoonoses Aída Santos - Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón



Regional III

Box de Zoonoses Autran Nunes- Avenida da Liberdade, 65 - Autran Nunes

Regional IV

Unidade de Vigilância de Zoonoses (sede) - Rua Betel, 2980 - Maraponga (anexo à Uece).



Regional V

Box de Zoonoses José Walter – Avenida D, 300, 2ª etapa - José Walter (próximo à areninha)

Box de Zoonoses Conjunto Ceará- Avenida A, s/ - Conj. Ceará (Próximo à UAPS Maciel de Brito)



Regional VI

Box de Zoonoses Messejana - Rua Coronel Dionísio Alencar, 264 - Messejana

Sintomas da raiva em humanos e animais domésticos

A raiva é uma doença infecciosa aguda viral grave que pode ser transmitida aos humanos por mordidas, arranhões e saliva de animais infectados em contato com a pele lesionada, ou mucosas. A doença atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte, tanto dos humanos quanto dos animais. A vacina é a única forma de evitar a doença.

