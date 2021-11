Operação Centro Seguro contará com 177 policiais a partir de 26 de novembro

Operação Centro Seguro contará com 177 policiais diariamente nas ruas do Centro de Fortaleza a partir de 26 de novembro. De acordo com Otoniel Nascimento, tenente-coronel do 5º Batalhão da Polícia Militar (PM), a operação contará com policiais a pé, em veículos motorizados e de bicicleta até janeiro de 2022.

Os profissionais da segurança ficarão espalhados em diversas ruas do Centro, mas a ênfase da operação será em partes do bairro com maior fluxo de consumidores e comércio, como a Praça do Ferreira, a Praça José de Alencar e a Praça Coração de Jesus.

Das 6h às 21h, o contingente de policiais será maior. No entanto, o tenente-coronel afirma que a operação acontece 24 horas. Depois das 21h, o policiamento será feito principalmente de bicicleta nas ruas do Centro.

A operação tem o intuito de auxiliar na segurança de consumidores e comerciantes em uma das épocas com maior fluxo de pessoas no centro de Fortaleza. A Autarquia Municipal de Trânsito, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros do Ceará também farão parte da ação coordenada de segurança no local.

