Coral do Natal de Luz volta a se apresentar nas janelas do Hotel Excelsior em 2021

Aos 6 anos de idade, Laura Sofia Nascimento vai se apresentar pela segunda vez no coral do Natal de Luz. Porém, em 2021 a menina vai ter sua estreia nas janelas do Hotel Excelsior, palco tradicional da apresentação das crianças do coral no Centro de Fortaleza. Em 2020, o coral não se apresentou para o público da Praça do Ferreira devido aos protocolos de segurança da pandemia. Neste ano, a partir de 25 de novembro, Laura Sofia e outras dezenas de meninas e meninos voltam a apresentar canções natalinas com vista para a Praça.

Sobre o assunto Natal de Prêmios de Fortaleza terá sorteio de uma casa para incentivar vendas

Chegada do Papai Noel: shoppings de Fortaleza iniciam temporada de Natal

Operação Centro Seguro contará com 177 policiais a partir de 26 de novembro

“Tô me sentindo muito feliz”, disse Laura. Para ela, o momento favorito é a hora de cantar a música que fala sobre a chegada do Natal. “Estou feliz por conta dela. Tudo que eles querem é esse momento. Eles ficam radiantes”, conta a mãe de Laura, Heloneida do Nascimento, 42. As duas estavam presentes no lançamento da 25º edição do Natal de Luz, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), nesta quarta-feira, 10.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ano passado não tivemos o prazer de levar o coral para a Praça do Ferreira, mas este ano ele estará lá, com menos crianças”, afirma o presidente da CDL, Assis Cavalcante. Ainda com restrições para evitar a transmissão da Covid-19, mudanças como o número de crianças em cada sacada serão programadas.

Para que as 130 crianças que compõem o coral possam se apresentar, elas serão divididas em quatro grupos. Dois deles farão um rodízio no Hotel Excelsior e outros dois serão intercalados no coral itinerante que passará por diversas ruas da Capital em cima de um caminhão decorado, de acordo com o maestro Poty Fontenelle, responsável pela coordenação musical do evento.

As rotas do caminhão, que já foi utilizado em 2020 como uma maneira segura de manter as apresentações durante a pandemia, serão divulgadas diariamente nas redes sociais do Natal de Luz. De acordo com Assis Cavalcante, o carro irá para as ruas por 23 dias. No ano anterior, foram apenas nove dias de apresentações.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 10.11.2021: Lançamento do Natal de Luz e da Operação Centro Seguro na CDL de Fortaleza. Esther Ferreira Fontenelle, 17 anos, maestrina do caminhão do natal de fortaleza. (Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



Quem também terá uma estreia no Natal de Luz de 2021 é a maestrina responsável pelo coral itinerante. Esther Fontenelle, 17, já participa do evento há 15 anos, mas apenas como cantora do coral infantil. “Minha mãe é maestrina há mais de 20 anos. É óbvio que estou nervosa, mas é gratificante. Chegar neste ponto é algo muito legal, mágico”, expressa. Esther também é filha do maestro Poty.

Apesar do nervosismo, a maestrina iniciante está empolgada para o momento de rodar a Cidade com as crianças. “Elas gostam muito, têm uma paixão muito grande. É a hora que elas mais esperam chegar no ano. E realmente eu entendo, até hoje tenho o mesmo sentimento.”

Programação musical

FORTALEZA, CE, BRASIL, 10.11.2021: Lançamento do Natal de Luz e da Operação Centro Seguro na CDL de Fortaleza. Grupo Blitz (Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



Além do coral, cantores como Chambinho do Acordeon, Vannick Belchior, Marcos Lessa, Waldonys e João Cláudio Moreno participarão do Natal de Luz com apresentações na Praça do Ferreira junto das crianças.

Vannick participará ainda de uma homenagem aos 75 anos do pai, o cantor Belchior, em um show transmitido no canal do Youtube do Natal de Luz dia 23 de dezembro. “Elas Cantam Belchior” terá apresentações também de Elba Ramalho, Amelinha, Solange Almeida e Daíra.

Apresentações presenciais ocorrerão também no Teatro São Luiz nos dias 11, 18 e 19 de dezembro com o grupo teatral Blitz, balé Edisca e Orquestra de Sopro de Pindoretama.

Árvore musical

A árvore de natal de 36 metros de altura feita de redes será instalada na Praça Portugal durante o Natal de Luz pelo 14º ano seguido. A novidade programada para este ano é que as luzes da decoração irão apagar e acender conforme uma música composta especialmente pelo maestro Poty para o momento. A música tocará de 30 em 30 minutos a partir das 18 horas, fazendo as luzes da árvore dançarem conforme o ritmo. Uma árvore de redes de balanço também será posicionada na Praça do Ferreira, com 25 metros. O dia exato das instalações ainda não foi informado.



Tags