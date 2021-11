Momento de homenagens: as visitas aos cemitérios de Fortaleza neste Dia de Finados

Desde as primeiras horas desta terça-feira, 2, o movimento é significativo nos cemitérios de Fortaleza e da Região Metropolitana para prestar homenagens a familiares e amigos falecidos. As visitas aos túmulos neste Dia de Finados acontece em cenário diferente de 2020, que foi de baixa movimentação devido às restrições para o enfrentamento do novo coronavírus. Orações e homenagens são parte do processo de despedida e ganham significado diferente em meio à pandemia.

Elizabete Silva Pinheiro foi ao cemitério Parque da Paz com os filhos e as irmãs visitar quatro membros da família que faleceram no início deste ano. "Meu esposo, meu sogro e minha sogra e minha irmã faleceram de janeiro a maio", conta. Deles, o esposo, Michel Pinheiro, o sogro e a irmã estão entre as vítimas da Covid-19 no Ceará. "Fazem muita falta no nosso dia a dia e hoje é um dia de muita saudade e emoção. Mas se teve permissão de Deus, cabe à gente acolher e acreditar que eles estão em um mundo melhor que o nosso", afirma.

A professora Daniele Duarte também costuma ir ao cemitério no Dia dos Finados todos os anos. A exceção foi ano passado, em razão da pandemia. "Lembrar a gente lembra todo dia, não tem como esquecer. A gente vem pela homenagem nesse dia", relata. Ela visita os avós e a tia, falecida em janeiro deste ano.

Já Maria do Carmo e a filha Janaína da Costa foram ao Parque da Paz em homenagem aos mortos pela fé cristã. "Meus parentes estão enterrados no Interior. A gente reza pelos nossos parentes, no Interior, e pelos que estão aqui, principalmente os que não têm quem venha visitar", conta a jovem.

Neste 2 de novembro, a maioria das necrópoles privadas da Capital e da Região Metropolitana contam com eventos religiosos presenciais e virtuais. Em todos os cemitérios, a visitação está permitida sendo obrigatório o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento.

Todos os cinco cemitérios públicos de Fortaleza também estão abertos. A Prefeitura estima que 21 mil pessoas visitarão os locais.

Com informações da repórter Ana Rute Ramires

