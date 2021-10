Feriado de Finados: Rodoviária de Fortaleza espera 4.700 passageiros neste sábado

A Rodoviária Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, deve receber 4.700 pessoas neste sábado, 30. O fluxo é menor do que no primeiro dia desse feriadão: ontem, 8.500 passageiros estiveram no terminal rodoviário. Até terça-feira, 2, a Agência Reguladora do Ceará (Arce) estima que 29 mil pessoas vão chegar ou sair da Capital por meio dos ônibus intermunicipais e interestaduais.

Entre elas está Tânia Silva, que nesta manhã aguardava ao lado da filha o ônibus com destino a Belo Horizonte. “Já estava com a viagem programada, mas só deu certo porque já tomei as duas doses da vacina contra a Covid-19”, conta, na espera por sua primeira viagem para fora do Estado. “Aproveitei o feriado para ir, mas o passeio será longo. Vou para passar até o Natal e o Ano Novo com meu marido, que mora lá.”

Quem também está viajando é Pedro Braga. Aos 82 anos, ele acabava de chegar de Cabo frio, no Rio de Janeiro, e decidiu ir ao centro de testagem para Covid-19 instalado na área de embarque e desembarque. “Vim fazer o teste para garantir que está tudo certo. Viajo muito, mas nesse tempo todo não peguei o vírus”, afirma. “Daqui vou para Canindé, cumprir uma promessa porque Deus me tirou do risco de fazer uma cirurgia na vesícula. Depois volto e vou para Mossoró”, explica, listando ainda destinos em Goiás e em Pernambuco como suas próximas viagens.

Minutos depois, ele recebeu o resultado do teste RT-PCR: negativo. “Coisa boa, agora posso ir em paz”, celebra. O centro de testagem da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) foi instalado na rodoviária no dia 5 de outubro. Desde então, vem realizando entre 50 e 60 testes por dia.

O posto fica aberto todos os dias da semana, atende das 8h às 18h e funcionará normalmente na terça-feira. Agentes da Vigilância Sanitária atuam na abordagem principalmente de quem chega ao Estado, explicando a disponibilidade e importância do teste, mas qualquer pessoa pode se dirigir ao local e fazer exames de antígeno e RT-PCR gratuitamente.

Aumento de passageiros e de viagens

A expectativa de público para esse feriado de Finados representa um aumento de 32% em relação ao movimento registrado na última semana. Há também um aumento 18,6% se comparado ao mesmo período de 2020. O fluxo deve ficar apenas 0,39% abaixo do registrado no mesmo feriado em 2019, antes da pandemia de Covid-19.

Foram disponibilizadas 180 viagens extras para atender aos viajantes. O número pode aumentar de acordo com a demanda. A Arce estima que entre a sexta-feira, 29, e a terça-feira, 2, sejam realizadas 845 viagens, normais e extras - o que representa um aumento de 27% nas viagens atuais em dias normais.

Com tamanha movimentação, veja algumas dicas para evitar contratempos:

adquira os bilhetes de passagens com antecedência;

cheque ao Terminal Rodoviário 1h antes do embarque;

confira a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

cheque se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço; e

dirija-se ao ônibus com 30 minutos de antecedência.

Destinos mais procurados

Os destinos mais procurados dentro do Ceará neste feriado de Finados são Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Iguatu. Já entre os destinos interestaduais estão Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), Parnaíba (PI) e João Pessoa (PB).



