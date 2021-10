Floristas vivem a expectativa do aumento das vendas antes do feriado de Finados

A preparação para o Dia de Finados, que ocorre na próxima terça-feira, 2, já começa a movimentar o comércio de flores na Capital. Apesar da tímida movimentação registrada nesta sexta-feira, 29, a expectativa dos floristas é de que o período traga um aumento no número das vendas.

No Mercado das Flores, localizado na Praça Joaquim Távora, a loja de Michele Ferreira, 39, se destaca pelo colorido das flores disponíveis em suas prateleiras. A florista explica que, apesar das incertezas do momento econômico do País, investiu em seu negócio para o Dia de Finados.

"Faz uma semana que está bem ruim de vendas, mas a expectativa é de melhorar. Meus fornecedores me aconselharam a investir, que daria certo. Infelizmente, sabemos que faleceu muita gente nesses últimos dois anos, acredito que até domingo as pessoas venham comprar", relata.

Michele explica que a flor mais procurada pelos clientes durante este período é o Crisântemo, segundo a vendedora, devido à alta demanda, as flores passaram por um reajuste de preço ao serem repassadas pelos fornecedores.

"O preço do fornecedor está mais caro por causa do período, eu comprava de R$ 6 e agora tá de R$ 8, só por causa do Dia de Finados. Eu comprei o dobro do que geralmente eu peço. Tomara que eu consiga suprir os clientes que venham até aqui", relata.

Em outro ponto da cidade, na Praça das Flores, na Aldeota, Valdirene Oliveira, 45, deixou o box bem florido para chamar a atenção dos clientes. Há 13 anos trabalhando no mesmo ponto, ela conta que, neste período do ano, ela muda um pouco o foco de sua loja.

"A gente aposta muito, investimos muito em flores. Deixamos um pouquinho do verde das plantas de lado e procuramos comprar muito mais flores", comenta.

Homem prepara vasos , na Praça das Flores, para serem vendidas para Dia de Finados (Foto: FABIO LIMA)





Além dos Crisântemos, a florista explica que a demanda por Flores do Campo também aumenta durante o fim do mês de outubro e início de novembro. Ciente das dificuldades financeiras dos clientes devido às incertezas do período, ela garante que fará promoção aos que procurarem o seu box.

"Sei que o período não está para gastar muito e por isso temos ofertas. A partir de R$ 10 o cliente encontra uma flor por aqui. A minha expectativa é que esse ano supere o que vendíamos, para tirar o prejuízo do ano passado", destaca.

Com anos de experiência no ramo das flores, Valdirene comenta que já separa um estoque extra para o próprio dia 2, já que, segundo ela, muitos clientes deixam para adquirir o produto de última hora.

"Sempre tem quem vem só no Dia de Finados, já deixo a reserva guardada, a maioria dos nossos clientes é bem brasileiro nesse sentido, deixam pra última hora".

Expectativa de 60% de aumento nas vendas

Em outros pontos de venda de Fortaleza a expectativa dos administradores de floriculturas também é positiva para o período, é o que explica Karina Teixeira, responsável pela floricultura Gypsophila.

"Existe uma expectativa muito boa. Com certeza, teremos um aumento considerável agora, cerca de 60% em relação ao período normal. Nos preparamos para esse período, principalmente com flores brancas e amarelas", de acordo com Karina, as flores brancas representam a pureza, e as amarelas a saudade.

Já Sybelle Lucena, proprietária da floricultura Alexia Flores, explica que as vendas na loja aumentam já na véspera do dia 2, além de afirmar que a loja não sofreu tantos impactos durante a pandemia, graças ao sistema de delivery.

"As vendas aumentam mesmo na véspera e no próprio dia. Acredito que teremos uma demanda maior devido a toda a situação que estamos vivendo. Como temos o sistema de delivery, o movimento também foi forte no último ano", explica.

Devido à diminuição do número de restrições sociais em relação ao mesmo período do ano passado, a expectativa é de que o Dia de Finados registre uma movimentação mais intensa do que o observado nos cemitérios de Fortaleza, em 2020.

