Postos de atendimento da PF não funcionam nestas segunda, 1º e terça-feira, 2

Os postos de atendimento da Polícia Federal (PF) no Ceará, localizados no Shopping Iguatemi, na Superintendência Regional, em Fortaleza, e na Delegacia da PF em Juazeiro do Norte, terão o expediente suspenso nesta segunda, 1º, e terça-feira, 2, devido ao Dia do Servidor Público e Dia dos Finados, respectivamente. As atividades retornam na quarta-feira, 3.

Serviço

O serviço de plantão da PF estará funcionando normalmente nesse período. Os números são o (85) 3392-4166/4164, da Superintendência Regional, e pelo (88) 3311-3232, da Delegacia de Juazeiro do Norte.

