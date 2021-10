Apenas dois postos de saúde funcionarão em Fortaleza neste feriadão

13:16 | Out. 30, 2021

A Prefeitura ressalta que Fortaleza conta com 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sendo seis municipais, para atendimento de urgências.

Apenas os postos de saúde Paulo Marcelo e Messejana estrão funcionando nos dias 1º e 2 de novembro. Na segunda-feira, 1º, será ponto facultativo para servidores públicos do Estado e do Município. No dia 2 é a data alusiva ao Dia de Finados.

A Prefeitura ressalta que Fortaleza conta com 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sendo seis municipais, para atendimento de urgências. Todas estarão funcionando 24h por dia, aptas para realizar atendimento de pacientes com sintomas de média complexidade, sugestivos à Covid-19.

Os endereços dos postos de saúde são:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Posto Paulo Marcelo (Rua Vinte e Cinco de Março, 607 – Centro)

Posto Messejana (Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n – Messejana)





Tags