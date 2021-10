Pilhas e baterias: como e onde fazer o descarte adequado em Fortaleza

Pilhas e baterias funcionam como reservatórios de energia úteis para dispositivos eletrônicos. O fornecimento de energia elétrica acontece após a conversão da energia química armazenada nesses itens. Devido a seus componentes, as pilhas e baterias não devem ser descartadas de qualquer maneira, pois podem contaminar o solo, a água e até as pessoas.

Descarte de pilhas e baterias: a logística reversa

Nesse contexto, as orientações para descarte e coleta de pilhas e baterias foram estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que utiliza o sistema de logística reversa. Esse modelo prevê o retorno dos resíduos às empresas para reaproveitamento ou outros fins ambientalmente adequados. Diversos outros tipos de resíduos estão incluídos na PNRS.

A logística reversa funciona da seguinte forma: após o uso de produtos e suas embalagens consumidores devem devolvê-los a comerciantes e distribuidores em Pontos de Entrega Voluntária (PEV); em seguida, os itens devem ser reunidos e entregues aos seus respectivos fabricantes e/ou aos importadores, que finalizam o ciclo de reutilização.

Descarte de pilhas e baterias: pontos de coleta em Fortaleza

O projeto Green Eletron se responsabiliza por pontos de coletas em diversos estados brasileiros, entre eles o Ceará. Há 87 pontos apenas em Fortaleza, que podem ser acessados através do site do projeto (clique aqui para visitar). No link, é possível filtrar os PEVs por estado e cidade e checar uma lista com nome e endereço, além de um mapa.



As pilhas e baterias também são itens recicláveis, portanto podem ser entregues nos Ecopontos, gerenciados pela Prefeitura de Fortaleza. Por intermédio do Programa Recicla Fortaleza, a população tem o benefício da troca de resíduos recicláveis pela geração de desconto na conta de energia. Clique aqui para saber mais e descobrir o mais próximo a você.



Além dos Ecopontos, outros possíveis locais de descarte de resíduos, incluindo pilhas e baterias, são os postos do programa Ecoenel, da empresa de energia elétrica Enel. Também disponível para Android e iOS, o aplicativo do programa requer cadastro e exibe em mapa os postos de coleta mais próximos, um “residômetro” com números de resíduos reciclados e uma tabela com preços específicos de cada resíduo.

O programa Ecoenel fornece descontos na conta de energia elétrica a partir de valores atribuídos aos diferentes resíduos, que são pesados e contabilizados no momento da reciclagem. Para participar, os clientes da Enel devem apresentar documento de identidade e uma conta de luz recente para serem associados os descontos.



Descarte de pilhas e baterias: aplicativo exibe pontos diversos de reciclagem em Fortaleza

Um aplicativo desenvolvido em 2016 por estudantes do curso de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Ceará (UFC) exibe um mapa de Fortaleza com diversos pontos de reciclagem. Disponível para dispositivos Android e iOS, o DescarteInfo permite a filtragem por tipo de resíduos a serem descartados, incluindo pilhas e baterias. Ao adentrar um ponto de coleta específico, é possível ver endereço, telefone e horário, além das categorias de resíduos recebidas.



