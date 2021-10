Ecoponto Fortaleza: qual o mais próximo para descartar seu lixo reciclável?

20:38 | Out. 13, 2021

Em Fortaleza, o descarte correto e responsável de resíduos sólidos é uma realidade. Contando atualmente com 90 ecopontos - espaços adequados para receber os materiais -, a Prefeitura realizou em todas as regionais a instalação de equipamentos, entre eles: caçambas para coleta, estrutura administrativa de trabalho para as equipes de limpeza urbana, fiscalização e monitoramento.

Por intermédio do Programa Recicla Fortaleza, a população tem o benefício da troca de resíduos recicláveis pela geração de desconto na conta de energia. Além disso, com o programa E-Carroceiro é possível realizar o descarte correto de entulhos, restos de poda e móveis velhos, sendo recompensado com créditos para serem utilizados em estabelecimentos comerciais cadastrados de cada região. Os ecopontos funcionam de segunda-feira a sábado, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas. Veja abaixo qual o mais próximo de sua casa:



Confira a lista com os endereços dos ecopontos em Fortaleza:

1. Ecoponto Vila Velha

Rua Jasmim, 0,por trás do Liceu Vila Velha

Avenida Visconde do Rio Branco, 3485,anexo ao Parque Rio Branco

Avenida Antônio Justa, 4188,cruzamento com a Rua Meruoca

Rua Giselda Cysne, 92,cruzamento com a Rua Sólon Carvalho

Rua Antônio Costa Mendes, 468,esquina com a Travessa Augusto Ribeiro

Avenida Eduardo Girão, 989,esquina com a Avenida Luciano Carneiro

Rua Graça Aranha, 300,esquina com a Rua Wilcar Bastos Cavalcante

Rua Inácio Parente, 70,esquina com a Rua Freire Alemão

Avenida Penetração Norte-Sul , 472,esquina com a Rua do Canal

Avenida Ministro Albuquerque Lima, 1150,esquina com a Rua 721

Rua Hill de Moraes, 397,esquina com a Rua Vereador José Batista Barbosa

Rua Dr. José Plutarco, 24,esquina com a Rua Professor Aluísio Barros Leal

Avenida Castelo de Castro, 1207,esquina com a Rua Gergelim

Rua General Mário Hermes, ,esquina com a Rua Adolfo Bezerra de Menezes

Rua Frei Odilon, ,esquina com a Rua 1

Avenida Aguanambi, ,esquina com a Rua José Euclides

Rua José Hipólito, ,em frente ao número 819

Rua Clarindo de Queiroz, 1596,(ao lado do Mercado São Sebastião)

Avenida Doutor Silas Munguba, ,esquina com a Rua Paraguaçu

Rua Barão de Canindé, S/N , ,por detrás do terreno do Centro Institucional Caro

Rua Maria Souza, ,esquina com a Rua Valmir

Rua Júlia Azevedo, 688,

Rua Doutor João Guilherme, 373,

Rua 16, Quadra 8, ,

Rua Tenente Roma x BR 116, ,

Rua Gonçalo Lagos esquina com Rua Catarina Laboure, ,

Rua José Aurélio Câmara, 83,Esquina com a Avenida Dioguinho

Rua Veneza, 131,Esquina com a Rua Josias Paula de Souza

Rua Perdigão de Oliveira, 971,Esquina com a Rua Silveira Filho

Rua Pernambuco, 600,Anexo à UFC (ao lado do número 600)

Rua Duas Nações, 1029,

Rua H, ,Esquina com a Rua K

Rua Holanda, 1538,Esquina com a Rua Cel. Jaime Rolemberg

Rua Beatriz, ,em frente ao número 385

Rua Paraisópolis, ,esquina com a Rua Domingos Alves Ribeiro

Avenida Francisco Sá, ,Esquina com Rua Dom Hélio Campos

Avenida B, ,Esquina com Rua 33

Rua Nicolau Coelho, ,Esquina com Av. 24 de Novembro -próximo à Areninha

Rua Miguel de Aragão, 754,Esquina com a Rua Nossa Senhora Aparecida

Rua Marechal Bittencourt, 199,Esquina com Rua Capitão João Ferreira Lima.

Avenida Edilson Brasil Soares, 1220,Esquina com Rua Bill Cartaxo.

Travessa José Teixeira Costa, ,Esquina com Rua São Benedito.

Avenida C, 1890,Esquina com Rua 1001 – 4ª Etapa do Conjunto Ceará

Rua 442, 159,Esquina com Rua 432 - 2ª Etapa do Conjunto Ceará

Rua Costa Matos, 5,Esquina com Rua Jacinto de Matos, ao lado do Posto

Avenida Alberto Nepomuceno, 144,Esquina com Travessa Icó.

Av. Leste-Oeste, 2973,Anexo à Escola Municipal Hilberto Silva

Rua Nossa Senhora das Graças, 505,Esquina com a Rua Santa Rosa

Rua Carlos Pimenta, 507,Esquina com a Rua Coronel Tibúrcio

Rua Mangaba, 170,Esquina com a Rua B

Rua Júlio César, 1532,Entre a Rua Macedo e a Rua Afrodísio Godim

Rua Paulo Roberto Pinheiro, 01,Esquina com a Avenida Washington Soares

Alameda Oxóssi, 80,Esquina com a Rua Topógrafo Sales

Rua 23, ,esquina com a Rua K

Av. José Jatahy, 415,Esquina com a Av. Sargento Hermínio

Avenida Presidente Castelo Branco, 3836,Av. Leste-Oeste, em frente ao nº 3833

Rua Emílio de Menezes com a Rua Luzia Moreira, ,

Rua André Chaves esquina com Avenida Luciano Carneiro, ,

Rua Dr. Correia Lima x Rua Itamar Espíndola, ,

Rua Francisco José de Albuquerque Pereira, ,

Avenida I, ,esquina com a avenida E

Av. Desembargador Gonzaga, ,esquina com a Av. Heitor de Oliveira Albuquerque

Avenida Senador Fernandes Távora, 2938,Esquina com a Rua Desembargador Felismino

Avenida Padre Antônio Tomás, 2669,Em frente ao número 2656 (próximo à Via Expressa)

Rua Verde 42, ,Em frente ao número 287

Rua Jaime Leonel, ,Esquina com a Rua Monsenhor Carneiro da Cunha

Travessa Rio de Janeiro, 456,

Rua Primeiro de Abril, 1198,

Rua Guilherme Rocha, 1427,

Rua José Acioli, esquina com Avenida Tenente Lisboa, ,

Rua General Figueiredo, esquina com a Rua Cruz Saldanha, ,

Rua Quartzo, esquina com Rua Ônix, ,

Av. José Leon x Rua da Cachoeira, ,

Rua Lídia Petri Gonçalves, ,

Rua Ana Néri, ,esquina com a Rua Coronel Nunes de Melo

Rua Doutor Hélio Viana, ,esquina com a Avenida Projetada Canal

Avenida Luis Montenegro, ,esquina com a Rua C (em frente ao número 98)

Avenida Evilásio Almeida Miranda, ,esquina com a Rua Ana Macêdo – Sapiranga

Avenida Rogaciano Leite, ,esquina com a Rua Castro de Alencar

Rua Menor Jerônimo, ,em frente ao número 2930

Rua Rio Grande do Sul, ,em frente ao número 179

Rua Hipólito Pamplona, ,esquina com a Rua Pinhais (Praça Antônio Carlos)

Rua Paulo Coelho, ,esquina com a Rua Paulo Freire

Avenida Francisco Sá, ,esquina com a Rua Helenice Paiva Menezes

Avenida Major Assis, ,esquina com a Rua Santa Cecília

Rua Francisco Calaça, ,esquina com a Rua Santa Elisa

Rua Coronel Matos Dourado, ,esquina com a Rua Vitória

Rua LO 02, ,esquina com a Rua NS 02 – Ao lado do 32º DP

Rua Oliveira Lemos, ,em frente ao número 199, São Bento – Messejana

Rua 11, ,esq. Rua 6 – Conj. Alameda das Palmeiras/Ancuri

