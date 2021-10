Câmeras flagram mulheres usando criança durante furto em loja de Fortaleza

16:10 | Out. 26, 2021

As duas mulheres praticam a ação e se utilizam da menina para realizar o furto em uma loja de artigos para festa

Duas mulheres utilizaram uma criança de aproximadamente 7 anos para fazer um furto que aconteceu na última quinta-feira, 21, por volta das 16 horas, em uma loja de artigo para festas na avenida Silas Munguba, bairro Serrinha, em Fortaleza. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento flagraram o momento que as duas mulheres entram na loja acompanhadas da criança.

Pelas imagens, é possível ver que elas vão para o fundo de um dos corredores e escondem o produto do furto, que conforme O POVO apurou, seria confete para bolo. Elas levaram aproximadamente R$ 100 de mercadoria.

Uma das cenas que impressionaram os funcionários da loja é que as mulheres se utilizam da menina, que presencia toda a situação do furto. Em seguida, as três vão embora.

As imagens da criança não são veiculadas em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que o 25º Distrito Policial (25º DP) apura o furto. "Imagens, que mostram mulheres furtando objetos de uma loja de festas, auxiliam na investigação. A PC-CE ressalta a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito presencialmente em qualquer delegacia da PC-CE, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron)."



Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101.0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101.3529 do 25º Distrito Policial (25º DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.

Atualizada às 16h30min

