Quatro suspeitos pelo homicídio de estudante de autoescola são presos são presos

06:49 | Out. 26, 2021

Quatro homens foram presos suspeitos de homicídio contra estudante de autoescola no bairro Messejana, em Fortaleza, na manhã dessa segunda-feira, 25. Momentos após o crime, equipes da Polícia Militar (PMCE) foram acionadas e conseguiram capturar os suspeitos no bairro Sabiaguaba, também na Capital. Uma arma de fogo e drogas foram apreendidas durante a ação.

De acordo com a PMCE, o carro dos suspeitos foi identificado através do Sistema Agilis da SSPDS, que acionou as equipes policiais. Para tentar escapar, os indivíduos abandonaram o veículo nas proximidades da Lagoa da Precabura e tentaram entrar em uma área de mata.

Com o auxílio de uma aeronave da Ciopaer, todos os quatro homens foram localizados. Três deles estavam dentro da lagoa e o quarto envolvido foi encontrado no matagal.

Após a identificação dos fugitivos, a aeronave continuou sobrevoando o local até a chegada dos reforços. Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, duas munições, além de quase meio quilo de maconha e 26 trouxinhas de cocaína, que estavam em mochilas na mata.

Os suspeitos foram identificados como Alisson Lima da Silva, de 24 anos, e seu irmão, Aleff Lima da Silva, de 21 anos. Também foram presos Wesley de Lima Bezerra, de 18 anos e João Victor Lopes, também de 18 anos. O grupo foi autuado pelos crimes de homicídio qualificado e por tráfico de drogas. A 3ª Delegacia do Departamento é responsável pela investigação do caso.

