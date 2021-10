Veja quais bairros de Fortaleza ficarão sem abastecimento de água nesta quinta-feira, 28

12:37 | Out. 26, 2021

Quarenta bairros de Fortaleza sofrerão desabastecimento temporário de água, previsto pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) para esta quinta-feira, 28. A interrupção se deve aos serviços de manutenção da estação de tratamento Oeste, os quais ocorrerão das 7h às 15 horas do dia 28. Segundo a Cagece, como o sistema de abastecimento funciona por pressão, a água retornará mais rapidamente às regiões centrais e, só depois, às áreas mais elevadas.

Confira os 40 bairros de Fortaleza atingidos pela paralisação no abastecimento de água:

Vila Velha

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quintino Cunha

Jardim Iracema

Jardim Guanabara

Antônio Bezerra

Padre Andrade

Barra do Ceará

Floresta

Presidente Kennedy

Álvaro Weyne

Cristo Redentor

Alagadiço

São Gerardo

Vila Ellery

Monte Castelo

Carlito Pamplona

Pirambu

Jacarecanga

Farias Brito

Parquelândia

Amadeu Furtado

Parque Araxá

Dom Lustosa

Autran Nunes

Henrique Jorge

João XXIII

Bela Vista

Pan-Americano

Couto Fernandes

Demócrito Rocha

Jóquei Clube

Itaoca

Parangaba

Montese

Conjunto Ceará

Granja Portugal

Granja Lisboa

Bom Jardim

Siqueira

Canindezinho

O equilíbrio do sistema e o retorno do abastecimento em todas as áreas devem ocorrer em até 48h após a finalização dos serviços.



Tags