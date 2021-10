Facção faz queima de fogos para comemorar tomada de território em Fortaleza

Membros de uma facção criminosa de Fortaleza soltaram fogos de artifício para comemorar a tomada de um território supostamente dominado por um grupo rival. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira, 22, em vários pontos do bairro São José, na Capital. Vídeos enviados ao O POVO mostram um grupo de homens disparando os rojões enquanto era possível ouvir gritos, música alta e forte barulho causado por motocicletas com escapamento adulterado.



O foguetório, que durou até o começo da madrugada, chamou a atenção dos moradores e pôde ser observado de comunidades circunvizinhas, como os bairros Manoel Sátiro e Novo Mondubim. Não há informações se houve conflitos armados entre os criminosos.



A reportagem apurou que a comemoração teria sido promovida por uma facção de origem carioca que atua em Fortaleza e na Região Metropolitana da Capital. Com o disparo dos rojões, o grupo quis sinalizar para os moradores do Parque São José que assumiu o controle definitivo da área, cujo domínio pertenceria a uma facção inimiga proveniente de São Paulo.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), informou, por meio de nota, que a Polícia Civil apura as "imagens divulgadas nas redes sociais em que indivíduos soltam fogos em alusão a um grupo criminoso".

A pasta pediu que a população leve ao conhecimento das autoridades policiais informações sobre o caso por meio do Disque-Denúncia, através do número 181, ou (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp da SSPDS, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia. Para registrar a denúncia, não é necessário se identificar. O sigilo e anonimato da fonte são garantidos, segundo a pasta.

LEIA TAMBÉM | O drama de quem mora nos territórios demarcados por facções

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Guerra Sem Fim: Comunidade inteira é expulsa por facção em Fortaleza

Assassinatos aumentam



O acirramento das disputas por território entre grupos faccionados ocorre ao mesmo tempo em que o Ceará registra aumento nos índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). Nos últimos dois meses, o número de homicídios no Estado se mantém em curva ascendente. Em agosto, foram registrados 281 assassinatos, ante a 260 no mesmo período do ano anterior, perfazendo alta de 6%. Já no mês passado, o número subiu para 301, crescimento de 19% na comparação com setembro de 2020.



Sobre o assunto Facção tortura e mata jovem de 19 anos por morar em bairro de grupo rival

Mulher é presa suspeita de gerenciar casa de exploração sexual em Fortaleza

Casa de prostituição é fechada e gerente é presa em Fortaleza

Estudante morto em Fortaleza estava prestes a fazer concurso e sonhava em ser PM

Tags