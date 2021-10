Mulher é presa suspeita de gerenciar casa de exploração sexual em Fortaleza

12:22 | Out. 22, 2021

Casa funcionava no bairro Cidades dos Funcionários

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil do Ceará suspeita de gerenciar uma casa de exploração sexual em Fortaleza, no bairro Cidade dos Funcionários. O local fica na Área Integrada de Segurança (AIS) 7. Mais informações deverão ser divulgadas ao longo do dia.

