Casa de prostituição é fechada e gerente é presa em Fortaleza

Uma casa de prostituição foi fechada na Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira, 22, pela Polícia Civil, por meio do 13º Distrito Policial (DP). Francisca Nayara da Silva Cordeiro, de 33 anos, apontada como a gerente do estabelecimento, foi presa em flagrante por tirar proveito da prostituição das mulheres. Elas cobravam R$ 180 por programas sexuais, mas destinavam R$ 50 de cada atendimento para Nayara.



Segundo o delegado Hélio Marques, a casa de prostituição funcionava em uma área residencial e as pessoas percebiam um fluxo enorme de entrada e saída de pessoas, além de veículos, tudo em horários da noite e madrugada. A casa havia sido alugada há aproximadamente dois meses. O lugar, chamado Ecstase Clube Diversão, possuía uma página nas redes sociais e anunciava suas atrações.

Para essa quinta-feira, 21, estava previsto um show de strip-tease, então os policiais resolveram ir até o local e encontraram a gerente do local. Eram oito mulheres na residência, que foram encaminhadas à Delegacia da Cidade dos Funcionários, prestaram depoimento e foram liberadas. A prostituição não é crime, mas o ato de se beneficiar com a prostituição alheia é e está previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 230, se trata do rufianismo.

De acordo com o delegado, após o fechamento da casa, a Polícia Civil investiga se há alguém por trás da casa e se havia algum tipo de lavagem de dinheiro. Nayara foi autuada pelo rufianismo e por manter a casa de prostituição, que está previsto no artigo 229 do Código Penal.

