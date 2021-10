Fortalezenses aprovam liberação de agendamento prévio para receber a primeira dose

Quem foi ao Centro de Eventos na manhã desta sexta-feira, 15, em busca de receber algum dos imunizantes contra a Covid-19, se deparou com uma movimentação tranquila no local. Sem longas filas, o tempo entre a chegada e a imunização, em média, não passava de uma hora.

Alexandre Castanha, 44, presta serviços à Federação Cearense de Futebol, ele foi até o local para acompanhar a vacinação do filho, João Gabriel, 12. Castanha conta que o jovem estava sempre atento aos agendamentos, pois estava ansioso para retornar aos cinemas, com a liberação do agendamento prévio, não perderam tempo para aproveitar a oportunidade.

"O atendimento foi muito bom, ficamos sentados o tempo todo. Vi ontem, no jornal, que hoje estaria liberado a partir de 12 anos. Ele está doido pra ir ao cinema, não solta o cartão (de vacinação) da mão dele", relata.

Alexandre Castanha, 44 anos / João Gabriel, 12 anos. Vacinação no Centro de Eventos contra Covid-19 (Foto: Aurelio Alves)



Dentre os imunizados nesta sexta-feira, há também aqueles que perderam a primeira chamada de vacinação. É o caso de Abner Oliveira, 13, que não pôde comparecer na data agendada, inicialmente por causa de compromissos no trabalho do pai, que acompanhava o jovem durante a vacinação.

"Ele perdeu a chamada anterior, não deu pra estar aqui por causa do meu trabalho. Hoje, eu pedi uma liberação para acompanhar ele, já que moramos distante daqui", explica o analista de recrutamento Antony Oliveira, 40, que mora no Conjunto Ceará. O atendimento disponibilizado no Centro de Eventos foi aprovado por ambos.

Antony Oliveira, 40 anos / Abner Oliveira, 13 anos. (Foto: Aurelio Alves)



Em Fortaleza, a imunização de adolescentes a partir de 12 anos teve início desde o dia 7 de setembro, entretanto, até a última quinta-feira, 14, era preciso aguardar o agendamento com a data, local e horário para receber o imunizante.

A partir desta sexta-feira, 15, a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) autorizou a aplicação dos imunizantes para as pessoas a partir de 12 anos que estejam cadastradas no Saúde Digital, sem a necessidade do agendamento. Com a nova medida já liberada, Fortaleza já disponibiliza doses de D1 para toda a população atualmente apta (acima de 12 anos) a ser imunizada.

A SMS destaca que os locais de atendimento estão organizados por faixa etária, de 9h às 17horas. Adolescentes entre 12 e 17 anos devem procurar os Shoppings RioMar Fortaleza ou Iguatemi, além do Centro de Eventos.

Já os adultos de 18 a 59 anos, devem ir a qualquer um dos quatro Cucas (Barra do Ceará, Mondubim, Jangurussu e José Walter) ou no Sesi Parangaba. Por fim, idosos a partir de 60 anos devem procurar o Centro de Eventos caso ainda não tenham recebido a D1.

Além do cadastro na plataforma Saúde Digital, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência.

Antônio Benedito, 36 anos / Maria Eduarda, 12 anos (Foto: Aurelio Alves)



A jovem Maria Eduarda, 12, também aproveitou a oportunidade de se imunizar após a liberação do agendamento prévio. O técnico de máquinas, Antônio Benedito, 36, acompanhava a filha Maria Eduarda e conta que a jovem perdeu a primeira dose por não terem visto, anteriormente, o dia do agendamento.

"Hoje está bem tranquilo e organizado. A primeira dose dela estava para setembro e hoje nós aproveitamos essa chance. Infelizmente, não tínhamos acompanhado o agendamento, mas agora deu tudo certo", comemora.

De acordo com o vacinômetro da SMS, mais de 3,5 milhões de doses já foram aplicadas em Fortaleza até o início da tarde deste dia 15 de outubro. Mais de 2 milhões de pessoas já receberam a D1, cerca de 1,4 milhão já receberam a D2 e quase 67 mil já tomaram a D3, na Capital. Outras 29 mil pessoas receberam a dose única.

A Lista de agendados para vacinação contra Covid-19 segue disponível para verificação no portal disponibilizado pela Prefeitura de Fortaleza.

