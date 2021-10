Fortaleza realizará concurso para mil guardas municipais; seleção deve acontecer em 2022

11:21 | Out. 15, 2021

Fortaleza deve realizar, a partir do próximo ano, concurso para seleção de mil guardas municipais. Anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto durante cerimônia de promoção de 235 agentes da GMF na manhã desta sexta-feira, 15.

"Agora que a pandemia está nos deixando pensar em outras coisas, pedi à nossa equipe de planejamento para prospectar um concurso para até mais mil guardas municipais assim que o fluxo econômico da Prefeitura possa realizar," afirmou Sarto. "Neste ano, a lei complementar 173 não permite a realização de concurso ou a efetivação de cargos, mas pedi à equipe para que, a partir do ano que vem, a gente possa fazer o concurso", garantiu.

Ao todo, 235 guardas municipais foram promovidos. Desses, subiram 205 ao cargo de subinspetor e 30 ao cargo de inspetor. De acordo com a Prefeitura, com a ascensão da categoria, o impacto financeiro anual é de R$ 616.516,63.



O termo de promoção dos agentes foi assinado em 30 de setembro pelo prefeito José Sarto. Os contemplados foram aprovados na última promoção por capacitação do Curso de Formação Profissional, concluído em novembro de 2020.

Com a aprovação, ficam regulamentados os critérios de antiguidade para as promoções para os cargos de subinspetor e inspetor, dando prioridade, respectivamente, aos servidores que possuem mais tempo no cargo, mais tempo de serviço prestado à GMF e precedência na escala de números funcionais da instituição.

