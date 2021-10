Programa CNH popular: saiba quem tem direito ao benefício no Ceará

No total, 25 mil vagas estão sendo ofertadas no programa, sendo 5 mil carteiras destinadas para pessoas que residem em Fortaleza e outras 20 mil para quem vive no Interior do Ceará

O programa Carteira de Motorista Popular, conhecido como CNH Popular 2021, está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira, 13, no Ceará, com oferta de 25 mil vagas para carteiras de habilitação nas categorias A (motocicletas) ou B (carros). Serão 5 mil carteiras destinadas para pessoas que residem em Fortaleza e outras 20 mil para quem vive no Interior do Estado.

Entre os beneficiários que podem participar do programa, estão: pessoas credenciadas no programa Bolsa Família, pessoas com algum tipo de deficiência e pessoas egressas do sistema penitenciário. Todos os candidatos devem ser maiores de 18 anos e devem possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF).

No programa, as pessoas que escolherem pela habilitação A também receberão um capacete, em conformidade com as exigências da lei Nº 15.931/2015. Desde o início do programa, em 2009, quase 140 mil pessoas já foram atendidas pela iniciativa. Para realizar a inscrição, os interessados devem realizar os seguintes passos:

Veja como realizar a inscrição:

- Entrar no site do Detran/CE (www.detran.ce.gov.br);

- Selecionar a opção "Habilitação" e seguir para a aba "Serviços de Habilitação";

- Em seguida, digitar o número do CPF;

- Será necessário anexar ao cadastro um comprovante de residência, o RG, a identificação do Número de Identificação Social, o NIS (para quem faz parte do Bolsa Família) e o CPF;

- Após anexar os documentos, basta finalizar o cadastro e acompanhar o processo pelo próprio site. A confirmação também deverá chegar via e-mail (cadastrado durante o processo).

Confira lançamento do programa:

