Câncer de mama: Fortaleza Solidária realiza ação de conscientização na Praça do Ferreira

Uma ação de conscientização e prevenção ao câncer de mama foi realizada nesta sexta-feira, 15, em referência à campanha Outubro Rosa, na Praça do Ferreira, em Fortaleza. A iniciativa do Programa Fortaleza Solidária, em parceria com a Associação Toque de Vida, ocorreu das 8h30min às 13h30min. Para ser atendido, o público precisou apenas procurar um integrante identificado do Programa ou da Associação.

Cadastro de voluntários, empréstimo de perucas, bazar de roupas doadas e dicas de como fazer o autoexame foram parte da programação. Além disso, foram ainda recebidos voluntários que queiram doar cabelos. Para isso, o cabelo devia estar seco e com uma média de 20 cm de tamanho. A ação também incluiu exposição de perucas, lenços, próteses e sutiãs especiais para mulheres mastectomizadas.

A assistente financeira Cleia Sousa, 45, foi a primeira pessoa a chegar ao evento e disse ter ido para apoiar a ação. “Sigo a Associação no Instagram, fiquei sabendo da iniciativa e decidi doar, pois, assim como eu precisei, outras mulheres também podem precisar da doação de cabelos.”



Mulheres curadas do câncer de mama e enfermeiras, além de reforçarem a conscientização e darem dicas sobre o autoexame, explicaram como proceder em caso de qualquer anormalidade percebida. Segundo Mary Dias, presidente da Associação Toque de Vida, a principal dúvida esclarecida pelas enfermeiras nesta manhã foi acerca da mamografia. “Muitas mulheres perguntam com qual idade começar a fazer o exame e por quais meios conseguir fazê-lo”, afirmou Dias.



