Gasolina mais barata causa fila de carros em avenida de Fortaleza

A fila para abastecer no posto fica longa durante o dia e a noite, até cerca de 22 horas, no cruzamento das vias Barão de Studart e Júlio Siqueira

Com a gasolina batendo recorde de preço, encontrar um posto com valores abaixo dos R$ 6 tem sido uma raridade. Por conta disso, um desses pontos, localizado no cruzamento da avenida Barão de Studart com Júlio Siqueira, no bairro Joaquim Távora, tem causado congestionamento e buzinas. A margem direita de uma das vias costuma ficar completamente parada por alguns quarteirões. O posto vende gasolina a R$ 5,82 e funciona por 24 horas.

LEIA MAIS| Veja onde é vendida a gasolina mais cara e mais barata em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que tem enviado com frequência agentes de trânsito para efetuar o controle de tráfego e a fiscalização no cruzamento da avenida Barão de Studart com a rua Júlio Siqueira, no bairro Joaquim Távora, após reclamações feitas pela população por meio do número 190.

A AMC orienta aos condutores que trafegam na região sobre a necessidade de observância das normas de circulação a fim de não comprometer a fluidez do trânsito, tais como: não parar em fila dupla, não parar/estacionar sobre a faixa de pedestre, assim como a atenção ao cruzar a via de forma a não bloquear a circulação de veículos.

Tags