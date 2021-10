Crianças até 1,10m ou 7 anos de não pagam passagem de ônibus em Fortaleza; veja como solicitar cartão

13:05 | Out. 15, 2021

Em Fortaleza, crianças com até 7 anos incompletos ou até 1,10m têm gratuidade no sistema de transporte coletivo municipal. A Prefeitura executa o programa Bilhetinho, que consiste em um cartão que as crianças utilizam na catraca dos coletivos, sem precisar se abaixar para passar por baixo ou pular o equipamento.

Em 2021 foram feitas 1.219 solicitações do Bilhetinho, que soma 44 mil cartões já entregues desde 2013. A Prefeitura alerta que a gratuidade não depende do cartão, mas que o dispositivo evita dúvidas e questionamentos, já que tanto a altura quanto a idade da criança são checadas durante o cadastramento.

O cadastramento é feito de forma presencial, a partir de agendamento no site da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). A criança deve comparecer para efetuar a biometria facial, que é a foto que será impressa no documento.

Serviço

O cadastro pode ser feito na sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor):

-Central de Atendimento Shopping Aldeota

-RioMar Kennedy

-Câmara Municipal de Fortaleza

-Vapt-Vupt Antônio Bezerra e Messejana.

Documentação Necessária:

- (cópia e orignal) RG e CPF da criança e/ou responsável

- (cópia e original) certidão de nascimento do beneficiário e comprovante de residência com CEP de Fortaleza.

- A criança deve comparecer para fazer a biometria facial (foto).

