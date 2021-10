Edifício Andréa: quartel dos Bombeiros está com documentação sob análise, diz Seuma

A construção de um quartel do Corpo de Bombeiros no terreno do Edifício Andrea, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, está em fase de análise de documentação. A obra da construção de um novo quartel na rua Tibúrcio Cavalcante foi anunciada no dia 15 de outubro de 2020, pelo governador Camilo Santana (PT). O anúncio foi exatamente um ano após do desabamento que deixou nove mortos e sete sobreviventes.

Em contato com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), O POVO foi informado que está sendo providenciada, junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), a documentação necessária para abertura do processo licitatório para construção. A nova unidade será batizada de “15 de Outubro”, em alusão à data que marca a tragédia, e receberá um memorial para homenagear as vítimas do acidente.

Por meio de nota, a Seuma informou que o projeto da 9ª Companhia dos Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) se encontra com a documentação sob análise, “em curso normal para o tipo de pedido e deve ter sua liberação nos próximos dias”. Informou, ainda, que o processo se trata de um pedido de isenção de licença ambiental de construção.

O CBMCE informou que ainda no ano passado foi repassada uma relação com as principais necessidades para a atuação dos agentes no novo quartel, como a questão dos equipamentos essenciais, questões administrativas e operacionais na unidade. Ainda segundo o órgão, não foi repassada nenhuma data estimada para o início das obras, uma vez que o departamento responsável deve enviar a documentação necessária para realizar o processo de licitação.

A construção é uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza, que cedeu o terreno, e Governo do Estado do Ceará, que irá realizar a obra. De acordo com o anúncio do Governo feito em 2020, o quartel servirá de reforço operacional para as áreas da Aldeota, Dionísio Torres, Meireles, Cocó e Guararapes, bairros que possuem concentração maior de prédios próximos uns aos outros.



