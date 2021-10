Governo do Estado autoriza construção de Avenida do Contorno no Crato

Segundo Quintino Vieira, titular da Superintendência de Obras Públicas, construção deve começar até o fim do ano; nova via deve desafogar trânsito no centro da cidade

O superintendente de obras públicas do Ceará, Quintino Vieira, revelou, em primeira mão, durante entrevista ao jornalista Farias Júnior, na Rádio CBN Cariri, que o Governo do Estado deve anunciar nos próximos dias a construção da Avenida do Contorno do Crato. Segundo ele, o projeto final da obra foi apresentado recentemente ao governador Camilo Santana, que além de aprovar a proposta pediu agilidade nos trâmites burocráticos para o lançamento do processo licitatório.

De acordo com Quintino, a intenção é que a construção seja iniciada até o fim deste ano. “Nós já terminamos o projeto. Estamos só analisando a questão das licenças ambientais, que precisam ser viabilizadas, para daí então publicarmos a licitação e, até dezembro, se tudo der certo, iniciarmos a obra”, adiantou o superintendente.

Mesmo sem detalhar aspectos gerais da obra, como a extensão total da via e o montante que será investido, Quintino assegurou que a nova avenida deve interligar os principais pontos de acesso e saída do município. A ideia é que os motoristas possam cruzar a cidade por um caminho alternativo, sem utilizar as ruas do centro comercial. A alteração resultaria em melhores condições de mobilidade urbana, uma vez que o fluxo de veículos circulando nas vias seria reduzido significativamente.

“Essa obra vai tirar todo aquele trânsito pesado do centro do Crato. Os caminhões e veículos que tinham que passar por dentro da cidade para ir para outros municípios agora vão ter esse atalho por fora. Será possível fazer o acesso logo depois do viaduto, no limite com Juazeiro, e sair já na rodovia que vai em direção a Farias Brito, Nova Olinda e as outras cidades da região”, projetou Quintino.

Ouça um trecho da entrevista:

Your browser does not support the audio element.

Anel Viário



Durante visita à região do Cariri, na última semana, o governador Camilo Santana assinou ordem de serviço para a construção do quinto trecho do anel viário do Cariri, que terá 6,88 km de extensão. A via será construída em pista dupla, interligando o entroncamento da CE-060 à Avenida Castelo Branco, no acesso ao Aeroporto Regional do Cariri. Serão realizados serviços de drenagem, bueiros, pavimentação, revestimento asfáltico, sinalizações horizontal e vertical e ações de proteção ambiental.



A quarta etapa, que atualmente está em execução, tem extensão de 6,84 km, e corresponde ao trecho entre o entroncamento da CE-292 (Crato) e a CE-060 (Barbalha). Quando for entregue, os motoristas que trafegam em direção a Caririaçu poderão acessar o Anel Viário e sair na Av. Leão Sampaio, podendo seguir até a BR-116. O investimento nesta etapa chega a R$ 40,5 milhões.



Os outros três trechos já entregues totalizam 8,56 km de vias pavimentadas, com dois viadutos, canteiro central com bueiros, ciclovias e áreas de passeios acessíveis. Segundo a Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP), as cinco etapas somam 22,28 km de extensão.



