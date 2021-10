Pitbull vítima de maus-tratos é adotado por policiais do quartel da PM no Crato

Um cachorro da raça Pitbull foi resgatado em julho deste ano e tornou-se o melhor amigo dos policiais militares da 3ª Companhia do 2º Batalhão da PMCE, no Crato, a 274,8 km de Fortaleza. Baruk, como é chamado, estava abaixo do peso, foi tratado e agora usa até farda. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme a SSPDS, o animal pesava aproximadamente 10 kg, estava desnutrido e com anemia profunda. Os voluntários da Associação Defensora dos Animais Carentes(Adac) o resgataram em um imóvel do Crato e custearam o tratamento do cachorro.

Baruk faz parte do quartel localizado em Crato (Foto: divulgação/SSPDS )



Baruk foi colocado para adoção, e os policiais da 3ª Cia do 2º BPM começaram a treiná-lo e resolveram adotá-lo. Segundo a cabo Genaíza Alencar, o animal é dócil e querido por todos do quartel. Já a fundadora e voluntária da associação, Mariângela Bandeira, frisou que é muito importante o projeto e a adoção de animais.

Essa não é a primeira vez que a corporação acolhe um animal. Em 2020, os militares do Batalhão de Policiamento Turístico acolheram um cão de rua que vivia na avenida Beira Mar e o nomearam de Major K-9. O cachorro ganhou Instagram e fãs de todo lugar. Por último, o Major foi adotado por um policial e, atualmente, não vive mais nas ruas, mas em uma residência com sua nova família.

