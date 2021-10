Quatro pessoas são detidas suspeitas de matar professor em Fortaleza

Quatro pessoas foram detidas por suspeita de participação no crime de latrocínio que vitimou o professor de matemática Marcos Aurélio Marques, de 49 anos, encontrado com sinais de asfixia no dia 25 de setembro. Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos nesta segunda-feira, 4, e na última sexta-feira, 1º. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) deve divulgar detalhes sobre o caso em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 5.

Chamado carinhosamente de Marquinhos, o professor havia saído de casa, no bairro Bom Jardim, desde a sexta-feira, 24 de setembro, para jogar vôlei e não foi mais encontrado. Perfis de estabelecimentos comerciais, alunos e ex-alunos reuniram-se em campanha nas redes sociais para encontrar Marquinhos. Contudo, o professor foi encontrado morto em um matagal na rua Orlando Dias e seu corpo estava envolto em uma rede de tecido e com sinais de asfixia.

Os familiares do homem relataram que ele estava com o rosto desfigurado quando foram realizar o reconhecimento do corpo dele. Ainda, o carro que o educador dirigia foi abandonado no Grande Bom Jardim, os seus pertences foram roubados e seu cartão de crédito foi utilizado por terceiros. Os amigos e familiares do professor afirmam não encontrar uma motivação para a sua morte violenta, já que ele era querido e prestativo.

O fim de semana em que Marcos morreu foi marcado por outros crimes violentos no Estado. Houve casos de esquartejamento, triplo homicídio, e uma execução em uma areninha. Também houve registro de pelo menos duas pessoas que conduziam automóveis, foram atacadas a tiros e morreram. Os delitos aconteceram tanto na Capital e na Região Metropolitana como no Interior.

